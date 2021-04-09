Тенты из ПВХ пользуются большим спросом в различных сферах, от сельского хозяйства до грузоперевозок. Такая универсальность возможна благодаря ряду характеристик, среди которых высокая плотность и полная водонепроницаемость.

Что нужно знать о ПВХ материале

Тентовый ПВХ - это крепкое трехслойное полотно плотностью в среднем 650 г / м2. Средний слой материала представляет собой сетку из переплетенных поливинилхлоридных нитей, нижний и верхний слои залитые сплошным ПВХ. Лицевая сторона изделия покрывается слоем лака для защиты от выгорания, пыли и химических веществ (масла, растворители).

Другие характеристики ПВХ материала:

Допустимая для эксплуатации температура - от -30 до + 700С;

Высокая эластичность (даже на холоде)

Средний срок службы - 7 лет (зависит от условий эксплуатации).

При изготовлении тентов с поливинилхлорида могут применяться различные способы соединения швов. Самый эффективный - спайка горячим воздухом (термошов). Швы, соединенные таким образом, устойчивые к разрыву и полностью водонепроницаемы.

5 главных преимуществ ПВХ тентов

К главным преимуществам этого материала относятся плотность, водонепроницаемость, устойчивость к перепадам температур, широкий выбор цвета и доступность. Рассмотрим каждый пункт более подробно.

высокая плотность

От значения этого параметра зависит устойчивость полотна к разрывам или других механических повреждений. Поливинилхлоридные покрытия изготавливаются в различных вариантах плотности, обычно от 620 до 900 г / м2. В большинстве случаев, например, для обустройства навеса или оснащение кузова авто, используют тент с плотностью 650 г / м2.

полная водонепроницаемость

Защита от дождя и других осадков является одной из ключевых задач тента. При этом, если речь касается покрытий для грузовых авто и навесов, необходимо чтобы полотно могло выдерживать длительные осадки (некоторые типы материалов защищают от непрерывного дождя только в течение определенного времени). С ПВХ в этом плане никак проблем нет - 100% водонепроницаемость без ограничений по времени.

Устойчивость к жаре и холоду

Если тенты для беседок и навесов в основном демонтируются на зиму, то покрытие кузова ГАЗели, или иного грузового авто эксплуатируется круглый год. ПВХ материал устойчив к сильным заморозков (до -300С), не дубеет на холоде и защищает от снега, поэтому в сфере грузоперевозок ему нет равных. Что касается жары, то такой тент может выдержать до + 700С, не выделяя при этом запах.

Широкая палитра цветов и защиту от выгорания

При выборе тента для садовой беседки, навеса или качели цвет является очень важным параметром, то же самое касается и покрытия для грузовых машин. Для ПВХ материала доступна широкая цветовая палитра, также есть возможность нанесения логотипа или рекламной информации на поверхность тента.

ПВХ - достаточно бюджетный материал

Такое покрытие является экономически выгодным решением во многих ситуациях. Например, оно куда дешевле цельнометаллического кузова, и к тому экономит расход топлива путем снижения общего веса авто. Если нужно утеплить вход в цех, то ПВХ-штору поставить выгоднее, чем роль-ставни или подъемные металлические ворота. Ознакомиться с нынешними расценками на ПВХ тенты (за 1 м2) можно здесь: https://ukrbrezent.com/uk/pvh-tenti/.

Сферы применения тентов из ПВХ материала

Чаще всего изделия поливинилхлорида используются в качестве:

Тентов для авто (грузовых, каркасных, легковых прицепов)

Навесов, беседок, зонтов и напольных садовых качелей;

Мягких окон (используется прозрачный ПВХ)

Разделительных заграждений на автомойках.

Выводы

ПВХ тенты является надежным инструментом для защиты от дождя, ветра, солнца и снега.

В числе преимуществ этого материала высокая плотность, устойчивость к влаге и температурных перепадов, а также широкая палитра цветов и экономическая доступность.