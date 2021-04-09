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Президент Владимир Зеленский хочет мирным путем достичь национальных интересов Украины, а именно возвращения Донбасса территориально и под юрисдикцию Украины. Такую оценку в интервью интернет-изданию Новости Украины – From-UA дал экс-министр энергетики и угольной промышленности (2012-2014) Эдуард Ставицкий, сообщают Versii.com.

Сравнивая период президентства Петра Порошенко с нынешним периодом, Ставицкий отметил, что «намного меньше мы слышим военной риторики от руководства страны. И если всё-таки говорить о потерях граждан Украины, а это, прежде всего, молодое работоспособное мужское население, то, конечно, тут вина предыдущей власти. Она не смогла сделать действенные шаги для того, чтобы, как минимум, уменьшить эти потери. А нынешнее руководство старается быть менее военизированным».

По мнению политика, Владимир Зеленский действует с точки зрения мира и в то же время отстаивания политических интересов Украины и территориальной целостности. «Поэтому иногда его риторика звучит жестко, но мы должны отдавать себе отчет, что на востоке страны идет открытое военное противостояние, и здесь уже не до лирических отступлений».

Со своей стороны Эдуард Ставицкий, отмечая, что простых путей установления мира на Донбассе нет, высказал ряд рекомендаций.

Во-первых, по его мнению, война с Россией до последнего украинца – невозможна. «Для чего, ради чего? Медведю-шатуну в берлогу? Разорвет же. Это же очевидно.

Надо подходить, исходя из национальных интересов».

Во-вторых, по словам Ставицкого, общество должно поставить на место национал-радикалов. «Это глобальное неуважение к институту президента, не важно, кто там находится. Это кощунство над самими собой… Если они, недалекие, этого не понимают, тут общество должно поставить их на место».

И в-третьих, как подчеркнул экс-министр, тот, у кого руки в крови, амнистии не подлежит. Но кто по той или иной причине, по незнанию вопроса или недооценке ситуации, или поддавшись пропаганде, нарушил какие-то законы Украины, надо им объявить амнистию. «Это прямая дорога к миру».

Эдуард Ставицкий в то же время выразил сожаление, что «мир только сидит в голове президента и ближайшего окружения нормальных людей, а все остальные просто как наживались, так и наживаются на этом. Западу это не надо, у них прямой интерес воевать с Россией до последнего украинца».
ForUm

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