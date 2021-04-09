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За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Передовыми подразделениями Вооруженных сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 9 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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