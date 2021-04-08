Власть не сможет постоянно игнорировать запрос на справедливость от верующих Украинской Православной Церкви, ведь прихожане УПЦ – большая часть граждан страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня на встрече с журналистами центральных украинских СМИ заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Напомним, что в начале апреля верующие УПЦ передали в Офис Президента более 1 млн. подписей против переименования Церкви. Однако, по словам митрополита Антония, четкой реакции на это обращение из Офиса Президента не поступало.

«Может просто не так много времени прошло. Но нужно понимать, что люди передали подписи за сохранение тех норм, которые прописаны в нашей Конституции, где все равные и где нет преимущества по признакам языковым, религиозным. Пока нет реакции, но проигнорировать, наверное, они не смогут, ведь речь идет о реальных судьбах людей, граждан Украины. Прихожане УПЦ – большая часть, из всех проживающих в Украине. Мы не просто по числу наших приходов наибольшая конфессия – если посмотреть, то наши храмы все переполнены», - отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний добавил, что у людей есть внутренний запрос на справедливость, которая, как они надеялись, появится при новом президенте Зеленском.

«У наших людей есть запрос на справедливость. Не секрет, что большая часть наших прихожан голосовала за Зеленского, потому что все ожидали, что с приходом нового президента государственная власть перестанет системные гонения на Украинскую Православную Церковь и постарается привести законодательство Украины в те нормы, которые соответствуют нашей Конституции. К сожалению, все что было сделано прежней властью, шло вопреки здравому смыслу и репрессивные меры были направлены на то, чтобы не просто как-то ущемить права приходов УПЦ, а речь шла об уничтожении Украинской Православной Церкви. Поэтому внутренний запрос на справедливость присутствует. Если не будет ответа, наверное, нужно будет искать другие формы поиска справедливости. Но мы надеемся, что здравый смысл победит и власть обратит внимание на голос Украинской Православной Церкви, на голос своих граждан. Чтобы законы нашего государства защищали граждан вне зависимости от каких-то различий», - отметил управляющий делами УПЦ.