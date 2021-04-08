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В городе Горишние Плавни появится новая часовня Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, место под строительство часовни освятил епископ Новосанжарский Вениамин (Погребной).

За богослужением молился почётный гражданин города, бывший мэр Александр Попов, по инициативе которого будет совершаться строительство.

После освящения владыка Вениамин обратился к присутствующим со словом проповеди.

Как сообщалось ранее, в музее истории Полтавской епархии Украинской Православной Церкви установили масштабное панно с изображением Собора Полтавских святых.
ForUm

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