Масштабное панно с изображением Собора Полтавских святых установили в музее истории Полтавской епархии Украинской Православной Церкви накануне Благовещения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, панно, созданное местным художником Александром Гречановским, впечатляет размером (4 метра в ширину и 2,5 метра в высоту) и масштабностью - автор изобразил лики 65 святых.

Изображение Собора Полтавских святых станет главным украшением музея истории Полтавской епархии, над оформлением которого работают Александр и Игорь Гречановские.

Музей расположен в помещении духовно-просветительского центра епархии. Его создание началось несколько лет назад, по инициативе и благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, и сейчас он находится в стадии оформления.

В Полтавской епархии надеются, что музей откроется уже в ближайшие месяцы.

Посетителям будут представлены тематические стенды, рассказывающие о самых известных храмах и монастырях, о святых и святынях, духовных учебных заведениях, просветительской и издательской деятельности Полтавской епархии. Также в музее разместят витрины с предметами церковного обихода и старопечатные книги.