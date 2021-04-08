Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

«Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников. Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой», - говорится в сообщении.