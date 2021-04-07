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В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы исполнился год работы в еженедельном формате международного медиа-проекта «ЛЮДИ».

Как сообщает Центр информации УПЦ, международный медиа-проект «ЛЮДИ» посвящен важным историческим и религиозным событиям, датам.

Миллионы украинцев увидели Пасхальный телемарафон, телефорум в честь празднования Дня Крещения Руси, Международный гражданский Форум «ЛЮДИ МИРА», который был проведен по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви на Донбассе, специальный эфир в день Торжества Православия, крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви и многое другое.

Постоянными ведущими и участниками проекта стали легендарный радио и телеведущий, кавалер ордена Британской империи Сева Новгородцев; журналист и писатель Светлана Крюкова; телепродюсер Юрий Молчанов; главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва; предприниматель, ветеран АТО Вячеслав Шевчук; журналист-международник, писатель, философ Олег Ясинский; рок музыкант и общественный деятель Олег Карамазов.

«Программа «Люди» - доказательство того, что корень человеческих проблем - не в телевидении или журналистике, не в деятельности людей здравого смысла и доброй воли, а в политической власти и власти хозяев денег... Верная собственному названию, программа стала лабораторией человечности, где группа единомышленников, разделяющих совершенно разные политические идеи и религиозный выбор, сумела создать теплую атмосферу взаимного уважения и понимания, объединив множество других совершенно разных людей, потому что мы все не должны и не можем быть одинаковыми», - отметил участник программы, международный обозреватель Олег Ясинский.

По мнению инициаторов проекта, его уникальность - в составе участников, среди которых известные общественные и церковные деятели, эксперты в сфере политики, экономики, журналистики, искусства, влиятельные и знаковые личности Украины и мира.

Трансляции, участие в которых принимают общественные и церковные деятели Украины, можно увидеть на площадках медиапроекта «Люди», телеканала «Перший Незалежний»

и интернет-издания «Страна.ua».

 
ForUm

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