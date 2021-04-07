Финучреждения подозреваются в легализации средств, полученных преступным путем.

Счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года. Однако «Банк Альянс» открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney, передает Лента.юа.

«Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично», — пояснила такие действия глава правления АО «Банк Альянс» Юлия Фролова.

Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда, пишет СМИ.

«Само решение [о блокировании счетов] было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством. Банк действовал в рамках закона», — подчеркнула глава правления «Банка Альянс».

Юлия Фролова также отметила, что Банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ, в то время как, по информации СМИ, в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Фролова также подчеркнула наличие этой проблемы:

«Существуют процедуры блокирования кошельков, которые используются в противоправной деятельности. Но ее основной источник – это телеграм-каналы, к которым ни «Банк Альянс», ни «Глобалмани» не имеют отношения. Нужно всем объединить усилия, чтобы эти операции не проводились», — отметила Фролова.

Подозрения в том, что ООО «ГлобалМани» и «Банк Альянс» причастны к противоправной деятельности, послужили причиной внеплановых проверок регулятора, передает Лента.юа. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО «ГлобалМани» за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО «Банк Альянс». Об их результатах пока официально не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО «Глобалмани», которые находятся на счетах в АО «Банк Альянс». После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20 обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, должностные лица АО «Банк Альянс» открыли ООО «ГлобалМани» новый гривневый счет, что может указывать на ненадлежащее исполнение должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей, либо является пособничеством в отмывании доходов.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, обнаружилось, что чеки в магазине сети «Алло» содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney. В связи с чем правоохранители заподозрили оператора электронных денег и ее эмитента банк «Альянс» в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, а также игнорировании проверки клиентов и проведении операций без их согласия. По данным правоохранителей, за четыре месяца компания «Алло» провела через GlobalMoney более 800 млн грн. Компания также упоминалась в сюжете телеканала ICTV «Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?», авторы которого получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов именно электронные кошельки GlobalMoney.