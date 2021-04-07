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В Херсоне Украинская Православная Церковь организует масштабный творческий конкурс, популяризирующий традиционные семейные ценности среди детей и молодёжи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на detkamda.church.ua, в конкурсе могут принять участие ученики 8-11-х классов, воспитанники воскресных школ, студенты, педагоги, библиотекари, работники соцслужб для семьи и молодёжи, представители общественных организаций.

«Среди задач конкурса - повышение заинтересованности молодежи к вопросу самообразования в сфере психологии супружеских отношений; предотвращение роста числа разводов среди молодых семей; пропаганда здорового образа жизни через указание на преимущества сохранения одной крепкой семьи; воспитание у молодежи чувства ответственности за будущее своего народа», - отметили организаторы.

Конкурс включает пять номинаций: «Видеореклама» (видеоролики, буктрейлеры, слайд-презентации), «Литература» (поэзия, проза, публицистика) и «Печатная промоция» (буклеты, плакаты, флаеры, листовки, закладки, постеры, баннеры и пр.), «Фотоконкурс» (1-2 фотографии на тему «Счастливая семья в кадре») и «Лучшее просветительское мероприятие» (сценарий мероприятия, проведённого в библиотеке, учебного заведения, воскресной школы с фотографиями и отзывами).

 Заявки можно присылать до 5 мая на e-mail: [email protected]

 Награждение авторов лучших работ состоится 15 мая.

 

 
ForUm

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