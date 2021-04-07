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Верующие УПЦ в июне отправятся в велопаломничество из столицы в Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, велопаломничество проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Велосипедный крестный ход стартует 1 июня из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и финиширует 4 июня в Свято-Успенской Почаевской лавре.

За четыре дня велопаломники проедут Житомир, Корец, Дубно и Кременец.

Во время пути паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

Организатор - настоятель храма в честь преподобного Феодора Освященного в Киеве протоиерей Петр Семащук.

Вопросы по организации и заявкам можно уточнить по телефонам: (099) 113-44-16, (097) 067-46-86, (067) 900-29-46.

Как сообщалось ранее, в июне протоиерей Петр Семащук и двое верующих - Сергей Прокопчук и Александр Бакалинский преодолели 430 км из Почаевской лавры в киевский храм Феодора Освященного на велосипедах.
ForUm

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