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Сегодня православные празднуют один из 12 главных (двунадесятых) праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, согласно Евангелию в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о Своем обещании Богу - остаться навсегда Девою. Тогда Ее обручили дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство.

Спустя четыре месяца по обручении ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога - быть Материю Сына Божия.

Пресвятая Дева спросила ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. Тогда архангел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Благовещение в народе считается женским праздником. В этот день девушки и женщины стараются посетить церковь и молиться Пресвятой Богородице об удачном замужестве, счастливой судьбе, семейном согласии, здоровье детей и заступничестве в сложных ситуациях.

 
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