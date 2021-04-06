Ни для кого не секрет, что в основе желания закрыть «партию Шария» является личная обида господина Зеленского на ту резкую, но абсолютно обоснованную и содержательную критику, которую позволяет в его адрес господин Шарий. Об этом во время митинга под зданием Окружного административного суда г. Киева, где рассматривается иск Министерства юстиции Украины о запрете «Партии Шария», заявил народный депутат Украины (фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь») Олег Волошин, передает MIGnews.com.ua.

«То есть абсолютно всем известно, что там до зубного скрежета доходило на Банковой после просмотра некоторых его роликов, где Шарий рассказывал о том, что Зеленский не выполнил свои обещания перед избирателями, допускает одну глупость за другой, что он не является фактически, весь вопрос о его адекватности физического и ментального состояния. Это все спровоцировало желание всячески преследовать Анатолия Шария, возбуждено дичайшее уголовное дело. В государственной измене обвиняется человек, который никогда в жизни не занимал ни один государственный пост, а последние 9 лет вынуждено находится за границей. Какую государственную измену он мог совершить по определению? На основе этого дальше пытаются закрыть «Партию Шария», - заявил Волошин.

При этом он подчеркнул, что точно так закрыли и три телеканала - «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

«Точно также телеканалы были закрыты именно потому, помимо того, что западные кураторы были обеспокоены тем, что в эфире телеканалов, кстати это не журналисты делали, журналисты давали слово всем, были представители «Слуги народа» и так далее, моими коллегам и так далее, звучала жесткая критика в адрес МВФ, нефтеуправления. Но звучали и очень критические высказывания в адрес господина Зеленского. Как президент он никакой. Ходят слухи, что в день рождения его семья сидела смотрела телевизор, была критика, расстроилась. Вова, как хороший еврейский мальчик, рассерчал и решил закрыть телеканалы, потому что мама расстроилась. Это же абсурд. В демократической стране маму можно утешить, но, во-первых, надо быть хорошим президентом, и тогда мама будет слушать по телевизору исключительно позитивные отзывы и миллионные благодарности людей, а то слышали историю, когда пенсионер хотел сжечь квартиру родителей Зеленского, потому что ему нечем платить за коммунальные услуги. Такая у людей уже ненависть лютая ко всей семье Зеленского, к сожалению», - отметил парламентарий.

И добавил: «А это вина господина Зеленского как президента, который сейчас, когда в стране глубочайший кризис, когда мы стоим за полшага от большой войны с Россией, он в Катаре находится, поехал туда заранее, чтобы отдыхать. Точно также отношение к Шарию. Его хотят закрыть чисто на понятном для выходцев из студии «Квартал-95» пацанском стиле. Вот он на них наехал, оскорбил их, они считают, что он их по беспределу оскорбил, а они по беспределу закрывают партию. Вопрос не в Шарие лично. Если Зеленского обидели какие-то его высказывания, пусть подает на него в суд, есть у нас сейчас статься за оскорбление и лично привлекайте его к ответственности. Вопрос в демократии и возможности граждан выбирать ту политическую силу, которая им нравится с любым лидером. И независимо, что по поводу этого лидера и политической силы думает президент страны. По крайней мере, если бы такой логикой руководствовался в свое время Янукович, то я думаю, что все эти товарищи, которые последние 8 лет при власти давным-давно сидели бы на нарах, а Виктор Федорович до сих пор был бы президентом Украины», - резюмировал Волошин.