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Координационный центр Одесской епархии по оказанию гуманитарной и социальной помощи за семь лет оказал помощь около 50 тыс человек.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Фейсбук Одесской епархии, за год нуждающимся раздали около 250 тонн продуктов.

В день в координационном центре Одесской епархии центре около 200 человек получают горячий обед.

По словам руководителя центра протоиерея Павла Полещука, за помощью обращаются самые разные люди - беженцы, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью.

«Помочь может каждый. Можно прийти картошку почистить, помочь раздать обеды и получить горячую пищу», - поделился отец Павел.

Кроме продуктов, нуждающиеся получают одежду, медикаменты, деньги. Во время раздачи помощи, которая состоялась на прошлой неделе, центр посетило около 300 человек, каждый из получил продуктовый набор. Также за день центр раздал 25 тыс гривен.

Как сообщалось ранее, Центр действует с мая 2014 года. Его основная функция - оказание материальной помощи и поддержка малообеспеченных семей. В центре проходит сбор и распределение между нуждающимися пожертвований неравнодушных одесситов. Расположен он на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», входящего в состав храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия.
ForUm

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