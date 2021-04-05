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Двум молодым людям сообщено о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося особой дерзостью, группой лиц (ч. 2 ст. 296 Украина).

По данным прокуратуры Киева, 3 апреля 2021 группа молодых людей, находясь вблизи Почтовой площади на Подоле, увидели парня и девушку, которые употребляли слабоалкогольные напитки, и сделали им замечание, сопровождая это нецензурной бранью.

При этом молодые люди представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

На указанное замечание парень сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако молодые люди продолжили нецензурно выражаться в его адрес, и, повалив на землю, начали наносить ему множественные удары ногами и руками в область головы, туловища и ног.

Установлены два человека, которые совершали хулиганские действия. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 годов рождения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В отношении лиц, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, составлены административные протоколы.

 
ForUm

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