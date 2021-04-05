В христианстве не работает причинно-следственный закон кармы, то есть неотвратимое наказание - христианам даровано покаяние, которое спасает.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Мы не говорим о каком-то бездушном законе кармы, что-то мы сделали, и нас уже ждет неотвратимое наказание. У Господа нет гнева, нет злости, потому что Господь всемилостивый, вселюбящий, всезнающий, единственный, наш любящий отец. Поэтому в христианстве существует то, чего нет в других религиях, - покаяние, изменение себя, по-гречески – «метанойя», - отметил отец Ростислав и подчеркнул, что каждый из нас может изменить себя.

Священник Ростислав Валихновский напомнил слова классиков о том, что наши сердца - это то поле битвы, где с нами бьются враждующие силы.

«Те силы, которые осуществили первую революцию на небе. Силы злых демонов сражаются против Бога», - добавил он.

Именно поэтому, по его словам, когда мы обращаем внимание на наше сердце, на наше духовное состояние, то осознаем, что «вся наша жизнь - это отражение или закономерность нашего внутреннего состояния».

«Что посеешь - то и пожнешь». Если мы будем обращать внимание на наше сердце постоянно, в любой момент, каждую секунду, то вскоре увидим уже первые плоды больших радостей и побед», - подчеркнул отец Ростислав.

Подытоживая сказанное, священник призвал к скорейшему покаянию и изменению себя к лучшему, «потому что завтра уже может быть поздно».