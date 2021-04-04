В середине Великопостного периода Святая Церковь предлагает силу честного Животворящего Креста для укрепления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в Неделю Крестопоклонную.

«Крест был орудием позорной смерти, на котором распинали преступников, разбойников. А когда Господь был распят на нем, то крест стал орудием нашего спасения, получил божественную силу, которая прогоняет силы демонов, укрепляет человека в его земном пути и помогает вернуться на небо, в Царство Божие», - пояснил Архипастырь.

«Совершая свой пост, каждый по мере своих сил, мы уже устали немного от этой очень тяжелой работы. Борьба с собой - это самый тяжелый труд, который существует. Легче побеждать стаи врагов, проще покорять земли, чем победить самого себя. В этой борьбе с самим собой, со своими страстями, с пороками, со своим ветхим человеком Святая Церковь предлагает нам помощь - помощь Святого Животворящего Креста», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.