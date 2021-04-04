также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, почему Бог не уничтожает зло 9
В Церкви не поддержали идею праздновать Пасху в один день с католиками 10
В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ постриг в чтецы студентов КДАиС 8
Глава УПЦ по медицине описал реальную ситуацию по коронавирусу и призвал соблюдать карантинные мероприятия 9
В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки 10
Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ 12
Управделами УПЦ рассказал, как стать счастливым 12
На Закарпатье в монастыре УПЦ замироточила икона Богородицы 18
Митрополит Онуфрий рассказал о чудесах, свидетелем которых он был 59
Политолог Кость Бондаренко назвал верующих УПЦ «заложниками политических конфликтов» 27
Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои 17
В УПЦ будут готовить медицинских капелланов 10
Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ 10
Митрополит Климент заявил о системных нарушениях прав верующих УПЦ 27
Верующие УПЦ принесли крестным ходом на Банковую ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви 84
В Киеве на Владимирской горке верующие УПЦ молились, чтобы власти отменили дискриминационные законы против церкви 21
Верующие УПЦ призвали Президента остановить действие антицерковных законов 74
Миллионы верующих УПЦ возмущены игнорированием их обращений к власти - пресс-конференция 18

В середине Великопостного периода Святая Церковь предлагает силу честного Животворящего Креста для укрепления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди в Неделю Крестопоклонную.

«Крест был орудием позорной смерти, на котором распинали преступников, разбойников. А когда Господь был распят на нем, то крест стал орудием нашего спасения, получил божественную силу, которая прогоняет силы демонов, укрепляет человека в его земном пути и помогает вернуться на небо, в Царство Божие», - пояснил Архипастырь.

«Совершая свой пост, каждый по мере своих сил, мы уже устали немного от этой очень тяжелой работы. Борьба с собой - это самый тяжелый труд, который существует. Легче побеждать стаи врагов, проще покорять земли, чем победить самого себя. В этой борьбе с самим собой, со своими страстями, с пороками, со своим ветхим человеком Святая Церковь предлагает нам помощь - помощь Святого Животворящего Креста», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
6
Теги