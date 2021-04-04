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Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Неделю Крестопоклонную совершил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр Информации УПЦ со ссылкой на church.ua, перед началом богослужения Предстоятель возглавил чин хиротесии в чтецы над студентами 4-го класса Киевской духовной семинарии.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди, в котором рассказал верующим, для чего Церковь сегодня предлагает христианам для поклонения Крест Господень. Архипастырь объяснил слова Господа, которые звучали в евангельском отрывке: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).

«Что значит отречься от себя? Это означает, что свои желания ты должен поставить ниже Божественных законов. Если мое желание согласно с Божественным законом - я его выполняю; если оно имеет разногласия, не согласно - я делаю то, что Бог говорит, а не то, что я хочу. Вот это значит отречься себя», - отметил Митрополит Онуфрий.

За Литургией были прочитаны особые молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровление больных.
ForUm

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