Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах. Несмотря локдаун в Киеве, по словам Рубана, большинство офисов продолжили работать в полном объеме.

Как рассказал Рубан, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантинные ограничения.

«К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен», - сказал он.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.