также в разделеСтолица
После взрыва в Киеве обрушилось двухэтажное здание 18
Как будет работать метро в Киеве в условиях локдауна 15
Кличко назвал условие введения комендантского часа в Киеве 46
Мужчине, который ударил полицейскую на станции метро, грозит до 5 лет тюрьмы 38
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда 14
Кличко рассказал, кому будут выдавать спецпропуска на транспорт 14
В Киеве – самое большое количество госпитализированных с начала пандемии 37
В киевском метро рассказали, как будут проверять спецпропуска 21
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве 26
В столице сообщили о минировании всех больниц 12
В КГГА передумали: на 7 улицах Киева разрешили повышение скорости до 80 км/ч 25
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1150 человек 21
Перевозчики Киева еще не получили решение о работе во время локдауна 34
В КГГА объяснили, как будут выдавать спецпропуска на транспорт 366
В Киеве не будут с 1 апреля вводить скоростной режим до 80 км/ч 42
СМИ: В Киеве могут ввести комендантский час 69
Киев ужесточает карантин с 5 апреля 1555
Кличко допустил ужесточение карантина в столице 31

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил столичных работодателей о штрафах за нарушение карантинных ограничений в офисах. Несмотря локдаун в Киеве, по словам Рубана, большинство офисов продолжили работать в полном объеме.

Как рассказал Рубан, на прошлой неделе в Киеве проверили работу организованных коллективов, как государственных, так и частных. Оказалось, что в большинстве офисов нарушаются карантинные ограничения.

«К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен», - сказал он.

Рубан отметил, что в случае обнаружения нарушений на место будут направлять правоохранителей.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля. 

Так, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам – исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги