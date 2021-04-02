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В межрелигиозных отношениях верующие Украинской Православной Церкви оказались заложниками ситуации и церковно-политического кризиса, который прошлая власть повлекла своими действиями по созданию ПЦУ два года назад.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил политолог и эксперт Кость Бондаренко на пресс-конференции «Обращение верующих УПЦ к власти: дискриминирующие законы и притеснения» в «Украинских Новостях».

«Во времена Порошенко принцип не использования религии в политических целях был нарушен - с целью достичь технологических целей. Положения Конституции проигнорировали и государство начало вмешиваться в церковные дела. Порошенко фактически стал пропагандировать и строить государственную церковь. Присоединились и внешние заинтересованные в расколе мирового Православия силы, что мы наблюдаем, в частности на Балканах. Наложились и выборы ... Мы заложники той ситуации, которая была посеяна несколько лет назад. На Волыни, в Черновицкой и в Тернопольской области отмечаются факты противостояния», - отметил политолог.

По его мнению, конфликты на религиозной основе - наиболее опасны, их очень сложно решить.

«Ситуация напоминает 90-е годы. Доходило до кровавых событий, когда было противостояние между религиозными общинами. Надеюсь, что нынешние процессы не будут иметь тех последствий, которые были в 90-х годах. Надеемся, что гражданский мир у нас установится во всех регионах Украины. Власть должна навести порядок в этом вопросе», - подчеркнул Кость Бондаренко.

Как сообщалось ранее,  1 апреля после пресс-конференции в «Украинских новостях» более 100 верующих УПЦ - представителей захваченных храмов и духовенство - провели молебен на Владимирской горке и прошли Крестным ходом к Офису Президента Украины, чтобы передать более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.

 
ForUm

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