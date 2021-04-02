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В Украинской Православной Церкви разрабатывают новую концепцию, согласно которой больничные священники войдут в структуру медицинских учреждений.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, об этом заявил глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет на семинаре для медицинских капелланов.

«Капелланская служба будет заниматься со священниками, которые будут назначены медицинскими капелланами в ту или иную больницу. В больнице, в свою очередь, будет создаваться душепастырская служба. Она будет создана как структурное подразделение и священник, который будет возглавлять эту пастырскую службу, будет входить в структуру больницы, как руководящая структура. Он может быть в ранге заместителя главного врача», - отметил митрополит Филарет.

Ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр отметил необходимость создания программы переквалификации или курсов повышения квалификации для священников, которые уже служат в больницах, а также о введении специального курса в программу духовных школ.

«В духовных школах будет вестись работа по двум направлениям. Это введение стабильного стационарного курса в общей программе и отдельно для священников, которые уже имеют образование и семинарское и академическое, но никогда не слушали курсы, связанные с медицинским капелланством…Это не простая задача, которая требует разработки программы, и учета рекомендаций Министерства, и тех навыков и достижений, которые сделаны в этом направлении представителями других конфессий», - подчеркнул епископ Сильвестр.

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов рассказал о законодательных особенностях капелланской службы в Украине. 

Капелланы рассмотрели проект документа «Кодекс медицинского священника (капеллана)» и обсудили реальное воплощение принципов этого документа, который станет своеобразной «клятвой Гиппократа» для больничных священников.

После семинара медицинские капелланы встретились с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Предстоятель поблагодарил священников, которые несут свой тяжелый труд и служение в больницах, благословил их и пожелал Божьей помощи в нелегком деле внедрения медицинского капелланства.
ForUm

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