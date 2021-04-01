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Православная церковь Украины и в дальнейшем будет опекать 13 детей из многодетной семьи Родиковых, в которой отец и мать умерли от COVID-19.

Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«Сегодня эта семья, эти тринадцать детей, как никогда, нуждаются в поддержке. Церковь продолжает всесторонне заниматься этой семьей, заботиться о ее духовных и материальных потребностях. Киевская епархия Православной церкви Украины уже создала целевой «Благотворительный фонд помощи семье Родиковых», он поможет семье решить болезненные вопросы», - отметил предстоятель ПЦУ.

Епифаний напомнил, что Родиковы из-за конфликта на Востоке Украины вынуждены были покинуть свой дом в Макеевке и переехать в Киевскую область.

«Два года назад мною было совершено первое Таинство крещения как предстоятеля Православной Церкви Украины девяти детей этой семьи. Мы заботились об этой семье. Хорошо помню, как шумно, но очень уютно и по-домашнему каждый раз встречала эта семья, которая никогда не делила детей на «своих» и «усыновленных», где все дети росли в любви и согласии», - рассказал он.

Владимир и Диана Родиковы Родиковы, основавшие детский дом семейного типа, умерли от коронавируса. Они воспитывали 13 детей, в том числе восемь приемных.
ForUm

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