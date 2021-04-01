Большинство профессиональных футболистов уверены – хотя бы одна тренировка на поле в качественных бутсах, и они станут любимой спортивной обувью. Удобство и комфорт, которые испытывает игрок во время матча, считаются главными преимуществами футбольных бутс перед другими видами обуви, но начинающим футболистам следует знать и об особенностях подбора и ношения бутс.

Бутсы для футболиста: отличие от кроссовок и сороконожек

Мировые производители спортивной экипировки обеспечивают профессиональных игроков разными видами обуви, в зависимости от ее функционального предназначения. Например, прочные кроссовки с практически гладкой подошвой предназначены в основном для игры в залах, на твердом покрытии пола, а вот nike mercurial бутсы разрабатывались для проведения тренировок и ответственных матчей на качественном травяном покрытии футбольного поля – при любых погодных условиях и для каждого игрока футбольной команды.

Особенностью футбольных бутс считается наличие шипов на подошве, но в отличии от конструкции шипованных сороконожек, шипы на подошве бутс были более массивными и отдельными – это обеспечивало прочную сцепку ноги с поверхностью грунтового поля, искусственного или натурального газона. В футбольных бутсах можно играть даже во время дождя – скольжение по мокрому покрытию будет минимальным.

Подошвы бутс маркируются особыми знаками, указывающими на область использования обуви – например, MG обозначат бутсы для игры на твердой поверхности футбольного стадиона, а FG предназначены для натуральных, плотных газонов (шипы разной формы). Также в линии Nike применяются маркировки AG и SG – для игры на мягких искусственных или натуральных газонах соответственно.

Верх любой брендовой спортивной обуви выполняется из качественных натуральных или синтетических материалов, при этом практически каждый крупный производитель кроссовок или бутс обязательно имеет собственные технологические разработки используемых материалов для изготовления обуви. Именно поэтому разнообразие современных моделей разных брендов позволяет каждому футболисту выбрать наиболее оптимальный вариант – можно купить бутсы из кожи кенгуру, полиуретана или синтетической кожи с определенной обработкой верха.

Модели бутс Nike также различаются по конструкции – выпускается обувь с эластичным носком и без него. Верхняя часть носка фиксирует лодыжку и тем самым значительно увеличивает комфортность использования – стопа работает при поддержке, и нагрузка на нее становится меньше.

Легенды мирового футбола в бутсах Nike

Бутсы линейки nike mercurial выбирают не первый год, например, Криштиану Роналду, Ибрагимович и Неймар – звезды разных команд высоко оценили спортивную обувь с потрясающими свойствами. Эту серию бутс отличает небольшой вес, прочная сцепка подошвы с практически любой поверхностью и удивительно точная посадка обуви на ногу футболиста, что позволяет отлично контролировать мяч и проводить с ним великолепные маневры.