Твердотопливный котел — современное решение для обогрева помещения. С его помощью вы сохраните комфортную температуру в доме любой площади. Твердотопливные котлы не зависят от электро- и газоснабжения. Если жилой массив еще не подключен к централизованным системам, то вы все равно не останетесь без отопления. Для того, что бы подобрать котел под вашу жилую площадь правильно обращайтесь в компанию ALTEP.UA, и вам помогут в выборе оборудования и просчитают необходимую мощность котла, ведь неправильный выбор мощности агрегата может повлечь ряд негативных последствий для всей системы отопления и для вашего кошелька.

Котлы характеризуются не только экономичным расходом топлива, но и высоким КПД, длительностью эксплуатации. Не менее важна доступность энергоносителей. Оборудование эффективно обогревает помещение. Сравнительная дешевизна источников энергии позволяет сэкономить на отоплении. Сделайте выбор в пользу надежных технологий, которые обеспечат вас максимальным комфортом.

О твердотопливных котлах ALTEP

Твердотопливные котлы «Альтеп» соответствуют требованиям современных стандартов качества и безопасности. Они экологичны, не наносят вред окружающей среде. Их покупка выгодна тем, что вы сможете экономить на отоплении. Это обусловлено использованием более дешевых энергоносителей. Твердотопливные котлы работают на: дровах, угле, коксе, торфе, пеллетах. Их стоимость в разы ниже по сравнению с ценами на электроэнергию и природный газ.

Оборудование компании «Альтеп» поставляется с сертификатом качества. Вы можете быть уверены, что приобретаете надежные и безопасные котлы. Их доставка осуществляется не только в города Украины, но и за пределы страны (в Молдову, Румынию, Беларусь). Подробную информацию об оборудовании можно получить на официальном сайте.

Твердотопливные котлы высокого качества — лучшее от «Альтеп

Преимущество твердотопливных котлов, выпускаемых компанией Altep, заключено не только в экономии ваших средств при обогреве помещения. Не менее важны:

Эффективная отдача тепла. Удобство загрузки топлива. Эстетичный внешний вид оборудования.

Обслуживание твердотопливного котла не требует много времени. Оборудование окупит себя за один сезон, если сравнить ваши затраты с расходами на обогрев электроэнергией или природным газом. Окружите себя теплом с минимальными вложениями!