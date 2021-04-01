По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе ребенок в результате инцидента со стрельбой в городе Оранж, штат Калифорния.

Об этом сообщил в ночь на четверг американский телеканал abc NEWS, передает Укринформ.

«Офицеры прибыли на место около 17:30 по местному времени, когда велась стрельба, где были обнаружены «многочисленные жертвы, в том числе с летальным исходом», - цитирует телеканал департамент полиции города.

Как сообщили правоохранители, в ситуацию вмешался офицер, и сейчас общественности ничего не угрожает. По словам одного из правоохранителей, подозреваемого вместе с еще одним пострадавшим доставили в больницу.