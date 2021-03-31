Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

«Сегодня Кабмин принял проект постановления «О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма», которым предлагается прекратить действие данного Соглашения в связи со статьей 18 Закона Украины «О международных договорах Украины», предусматривающий такую возможность в случае, если исполнение договора может повредить национальным интересам Украины, предусмотренных международным правом», - написал он.

МИД Украины поручается в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия указанного соглашения.

С момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Киев периодически прекращает участие в ряде договоров и выходит из соглашений с Россией, которая признана в Украине страной-агрессором.