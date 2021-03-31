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Историки и богословы из Румынии, Украины, Италии, Франции, Молдовы и других стран приняли участие в форуме «Вместе, с верой в наши вековые духовные ценности, строим Европу процветания».

Фото: afon.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Международного института афонского наследия, отдельная секция была посвящена преподобному Паисию Величковскому и его духовно-культурному наследию.

К участникам обратились архиепископ Ясский и митрополит Молдавский и Буковинский Теофан и архиепископ Сучавский и Редеуцкий Каллиник, генеральный секретарь правительства Румынии профессор Николае Бринзя, заместитель председателя Черновицкого областного совета, кандидат политических наук Михаил Павлюк, проректор Сучавского университета «Штефан чел Маре» профессор Штефан Пурич и другие.

Участники конференции выступили с докладами, в которых поделились историческими и богословскими исследованиями жизни и трудов преподобного Паисия Величковского, а также влиянию духовного наследия преподобного для развития европейского и мирового богословия.

Декан теологического факультета Ясского университета (Румыния) професор, протоиерей Ион Викован выступил с докладом «Паисианство и его влияние»; декан теологического факультета Университета Бабеш-Болияи профессор, архимандрит Теофил Тиа (Румыния) с докладом «Исихастическая вертебрация современной мистики. Нетленное наследство старца Паисия Величковского»; Чрезвычайный и полномочный посланник, директор Института добрососедства, доктор исторических наук Теофил Рендюк (Украина) выступил с докладом «По следам Паисия Величковского в Румынии и Молдове».

Директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило рассказал взаимосвязях преподобного Паисия Величковского и Запорожской Сечи.
Ученый секретарь Преображенского монастыря в Бозе, кандидат философских наук, монах Адальберто Майнарди (Италия) выступил с докладом, в котором раскрыл историческое значение «паисивского движения».

Конференция организована трансграничным консорциумом «Митрополит Петр Могила». С украинской стороны среди соорганизаторов и участников конференции выступил Международный институт афонского наследия.

***Преподобный Паисий Величковский - известный православный святой, переводчик трудов святых отцов с греческого языка, почитается восстановителем монашеских традиций исихазма и «умной молитвы».
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