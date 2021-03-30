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Президент Владимир Зеленский подписал указ № 128/2021 «О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в развитии правового и демократического государства.

Согласно указу, Кабинет Министров должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента и привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений.

На основании предложений Организационного комитета и с учетом эпидемической ситуации в государстве правительство должно разработать и обеспечить, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности.

Кроме того, необходимо организовать проведение конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования.

Также правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины. Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Министерству иностранных дел поручено пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.
ForUm

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