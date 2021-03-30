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Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Европейское медицинское агентство (ЕМА).

«Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название - Vaxzevria», - говорится в сообщении.

Отмечается, что упаковка, маркировка, внешний вид препарата также изменились. Однако никаких других изменений, в частности в составе вакцины, не состоится.

Европейское медицинское агентство (ЕМА) приняло изменение названия после того, как компания подала соответствующее обращение.

С начала марта более 15 стран Европы приостановили применение британско-шведской вакцины Oxford/AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства AstraZeneca.
ForUm

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