Вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 AstraZenecа переименовали в Vaxzevria.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Европейское медицинское агентство (ЕМА).
«Вакцина от коронавируса AstraZeneca получила новое название - Vaxzevria», - говорится в сообщении.
Отмечается, что упаковка, маркировка, внешний вид препарата также изменились. Однако никаких других изменений, в частности в составе вакцины, не состоится.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) приняло изменение названия после того, как компания подала соответствующее обращение.
С начала марта более 15 стран Европы приостановили применение британско-шведской вакцины Oxford/AstraZeneca из-за случаев возникновения тромбов.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ранее заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства AstraZeneca.
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