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Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин горала, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RMF24.

Карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не старше чем за 48 часов до въезда.

Для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

Правительство решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

«Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией - стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста», - пояснил представитель правительства.

С субботы и в течение двух недель в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости COVID-19.

Детские сады и ясли, а также салоны красоты и парикмахерские закрыты. Правительство решило не закрывать церкви в рамках последнего усиление ограничений. Правительство решило только снизить предел верующих, которые могут одновременно находиться в церквях.

 
ForUm

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