Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) рассмотрит законопроект об избрании (назначении) на должности членов Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в сообщении Венецианской комиссии в микроблоге Twitter, сообщает УНИАН.

«От председателя Верховной Рады поступил запрос о предоставлении срочного заключения по проекту изменений относительно процедуры избрания (назначения) членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП», - говорится в сообщении.

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали три президентских законопроекта о некоторых вопросах деятельности Верховного суда и Высшего совета правосудия, и в частности проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП (№5068).

25 января послы стран «Большой семерки» (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) в Украине заявили, что в конце прошлого года украинские партнеры попросили совета относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда в октябре.

В ответ послы G7 предоставили украинской власти советы для реформирования КСУ и проведения судебной реформы в целом, а также рекомендации по реализации антикоррупционной реформы.

В рекомендациях, среди прочего, говорилось о важности срочно провести реформирование Высшего совета правосудия как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы; создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП в органы, принимающие окончательное решение; ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП, который обеспечит высокие стандарты требований к профессиональной этике и добропорядочности, с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс.

Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добропорядочности, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.