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Граждане третьих стран смогут подать запрос на получение сертификата ЕС о вакцинации для въезда на территорию блока, но для этого будут определенные условия.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

«Как вы знаете, на данный момент необязательные поездки в ЕС из третьих стран запрещены, кроме небольшого количества стран. Граждане ЕС, которые имеют легальные основания путешествовать, смогут получить зеленый цифровой сертификат. Неграждане ЕС смогут подать запрос на сертификат, предоставив всю необходимую информацию, в том числе надлежащие доказательства вакцинации, которую он или она прошли», - сказал спикер.

После этого, по его словам, страны-члены должны оценить, была ли предоставлена необходимая информация, и решить, выдавать ли цифровой зеленый сертификат.

Он пояснил, что есть также вторая опция, когда Еврокомиссия примет решение о том, что сертификаты о вакцинации третьей страны соответствуют требованиям ЕС. И таким образом, эти сертификаты будут признаваться наравне с документом ЕС.

«Но это не то, что мы рассматриваем прямо сейчас, это вопрос на ближайшую перспективу», - добавил он.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по «цифровым зеленым сертификатам» (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

На запуск «паспортов вакцинации» больше надеются страны, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, рассчитывая таким образом частично «спасти» следующий сезон.
ForUm

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