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В результате аварии вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии Петр Келлнер. Об этом сообщили в его финансовой группе PPF, передает Радио Свобода.

«PPF с прискорбием сообщает, что 27 марта 2021 мажоритарный акционер PPF господин Петр Келлнер трагически скончался в результате аварии вертолета в горах Аляски», - говорится в заявлении от 29 марта.

По сообщениям американских СМИ, вертолет разбился во время экскурсии.

56-летний Келлнер был одним из пяти погибших.

Другие: еще один гость пансионата Tordrillo Mountain Lodge, чех Бенджамин Ларош, а также двое гидов и пилот. Военные штата Аляска заявили, что один человек выжил в катастрофе, его состояние тяжелое, но стабильное.

Келлнер, состояние которого оценивалось журналом Forbes в 17,5 млрд долларов, заработал свой первый капитал в 1990-х годах после создания инвестиционного фонда, который он использовал для приобретения контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

В октябре 2020 миллиардер приобрел большую европейскую вещательную сеть Central European Media Enterprises за 1,1 миллиарда долларов. Это вызвало опасения в Чехии, что сеть может потерять независимость.

По сообщениям чешских СМИ, его группа, PPF, пожертвовала миллионы респираторов и масок и тысячи наборов для тестирования на коронавирус, чтобы помочь стране справиться с пандемией коронавируса.

 
ForUm

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