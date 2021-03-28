Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 28 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua,в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.
После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди.
«Сегодня Святая Церковь празднует память всех преподобных отцов наших Печерских. Эти святые были созерцателями этого Фаворского света. Они были нашими соотечественниками и сподобились еще здесь, на земле, в тесных пещерах видеть Бога в славе. Это мера подвижников, достигших высоких степеней совершенствования и научились смиряться. Мы же этого духовной меры еще не достигли, и да сподобит нас Господь уже на небе увидеть хоть в некоторой степени Его Божественную славу во Христе Иисусе Господе нашем», - сказал митрополит Онуфрий.
Также Предстоятель УПЦ отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.
После Литургии священнослужители совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским.
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