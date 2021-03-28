также в разделеМир
Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае 8
Президент Египта приказал разгружать контейнеровоз Even Given 13
Суэцкий канал заблокирован уже 5 дней: названы возможные причины ситуации с контейнеровозом Ever Given 58
Гуайдо заболел COVID-19 12
Нью-Йорк ввел цифровой паспорт COVID-вакцинации 12
Вакцину от Pfizer разрешили хранить в обычной морозильной камере 17
Германия призывала ускорить регистрацию российской вакцины 13
Первые протесты года в Беларуси: задержаны 225 человек 11
В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: есть жертвы 12
Генсек ООН осудил насилие в Мьянме 12
Китай ввел санкции против США и Канады 21
Совбез ООН соберется, чтобы обсудит запуски ракет КНДР 13
Доминикана сменила правила въезда для туристов 15
Польша усилила карантин 10
Многоэтажное здание рухнуло в Каире: есть жертвы 20
В КНДР назвали запуск ракет самообороной 22
Беларусь отстранили от «Евровидения 2021» 25
США предлагают помощь для разблокировки Суэцкого канала 29

Все 27 стран-членов Европейского союза перешли на летнее время в ночь на воскресенье 28 марта. Несмотря на принципиальное решение отказаться от перевода стрелок, практика пока продолжается.

Об этом сообщает The Irish Times.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за то, чтобы полностью отказаться от перевода часов каждые полгода. Однако отказаться от летнего времени оказалось непросто.

Основным виновником задержки, возможно, является пандемия. Кроме того, решение проблемы оказалось в тупике из-за бюрократии в ЕС. После голосования в Европейском парламенте это изменение должно было быть реализовано по согласованию с Европейским советом. Однако затем Совет передал этот вопрос Европейской комиссии, исполнительному органу ЕС, заявив, что он не может провести изменение до тех пор, пока комиссия не проведет оценку воздействия. Еврокомиссия, в свою очередь, настаивала на том, что проблема заключается в Совете, который должен сначала выработать общую позицию.

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта в Украине зимнее время сменилось летним. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
15
Теги