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В результате вчерашнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из города Дубровица Ровенской области. Его звали Максим Абрамович.

Военный посвятил службе в Вооруженных силах Украины, он был контрактником и принимал участие в боевых действия в зоне АТО.

В декабре 2020 года он встал на защиту Украины.

Напомним, сегодня, 26 марта, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.
ForUm

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