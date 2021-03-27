Храм является тем местом, где человек получает Божью благодать и силу.

Фото: Митрополит Онуфрий / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Предстоятель отметил, что продолжается Святой Великий пост, и поэтому много времени мы проводим в храме Божием.

«Храм - это место, где люди собираются для молитвы. Храм для нас есть не только тем местом, где мы общаемся с Богом и видим друг друга. Храм - это училище благочестия, это духовная лечебница. В храме мы очищаем себя от той греховной грязи, что делает нас неприятными не только в глазах Божьих, но и в глазах друг друга», - отметил Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший владыка отметил, что храм имеет большое значение для каждого христианина. Ведь, как он продолжил, в храме мы принимаем Таинство Крещения, Таинство Миропомазания, Таинство Исповеди, Таинство Евхаристии, Таинство Елеосвящения, Таинство брака и таинство священства.

«Храм является тем местом, где человек получает Божью благодать и силу, которая оберегает и помогает достойно совершать свою земную жизнь, достойно нести свой жизненный крест», - отметил Архипастырь.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал поучительную историю о том, как верность Богу и любовь к храму Божию спасли жизнь одному юноше, которого отец вынужден был продать в рабство.

«Будем любить и мы храм Божий. В храме мы найдем для себя все, что нам нужно для достойной земной жизни. В храме мы увидим друг друга, в храме мы увидим самое главное - мы увидим Бога. Бога, который действует, который присутствует в храме Своим величием, Своими Телом и Кровью, которые Господь нам дает вкушать, чтобы сделать нас способными вмещать в себе вечное спасение и жизнь. В храме мы станем более благородными, красивыми, величественными. Любите храм Божий Пусть Бог благословит нас», - призвал Предстоятель УПЦ.