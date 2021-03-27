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Беларусь отстранили от участия в Евровидении-2021. Новая песня, представленная страной, снова не соответствует правилам, сообщили организаторы конкурса, Европейский вещательный союз.

Организаторы 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Беларуси в Евровидении-2021, и попросили изменить старую песню или представить новую. БТРК представила новую песню, но она тоже нарушает правила конкурса.

«Поскольку Белтерадиокомпания не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни Евровидение в мае», — сказано в сообщении.

Беларусь на Евровидении 2021 должна была представить группа Галасы ЗМеста, исполняющая язвительные песни о протестах, лидерах оппозиции Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и поддерживающая режим диктатора Александра Лукашенко.

Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Беларуси заменить песню своего участника на Евровидении 2021. Согласно выводам организаторов конкурса, песня Я научу тебя группы Галасы ЗМеста «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Тогда Белтерадиокомпания выбрала новую песню группы — о «зайцах» и «лисице».
ForUm

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