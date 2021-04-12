Убытки от шестидневной блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given достигли $1 миллиарда, сообщает Anadolu.

По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа, контейнеровоз Ever Given, ставший причиной шестидневной пробки в Суэцком канале, будет задержан до возмещения причиненного им вреда, сумма которого достигает $1 млрд.

«Причиной инцидента в Суэцком канале могла быть техническая неисправность судна. В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить вред, причиненный каналу, дело будет передано в суд. Судно, которое отбуксировали в район Большого Горького озера, будет задержано до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме примерно в 1 млрд долларов», - сказал Рабиа.

Он добавил, что в процессе определения суммы компенсации была принята во внимание ситуация с судами, которые были вынуждены простаивать несколько дней в канале после аварии.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в $12-14 млн, а ущерб, нанесенный глобальной торговле – около $10 млрд.

Напомним, контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл Суэцкий канал 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий. Это привело к блокировке движения по каналу. В заторе оказались сотни судов, том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а урон, нанесенный глобальной торговле - около 10 млрд долларов.