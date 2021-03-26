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Христианам не нужно ничего никому доказывать, выставляя жизнь напоказ, стремясь соответствовать современному миру, а быть благодарными и радоваться жизни с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодня «жизнь напоказ» захватила миллионы душ в свой плен.
Безусловно, этому способствовал технологический прогресс. Возможность в миг рассказать о себе тысячам людей.  Страшно то, что человек постепенно перестает видеть смысл, глубину, это становится ему ненужным, внешние побрякушки и формы подменяют суть и удовлетворяют его. Такой ложью довольствуется всё большее количество людей. Ложь становится нормой. Люди теряют себя, свою уникальность, а следовательно, и возможность спастись», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что только познав себя, можно прийти к покаянию, а значит, к спасению.

«Нам, христианам, никому ничего не надо доказывать, не надо ни о чем кричать. Следовало бы учиться слушать и внимать. Крики слышны отовсюду. Одни кричат на весь мир о своих мнимых достижениях, пытаясь показать, какая у них красивая и счастливая жизнь. Другие демонстрируют вечную борьбу за справедливость, доказывая всем, что жизнь – это борьба. Чем меньше человек будет кричать, тем меньше, возможно, в мире будет лжи. Сильная молитва творится шепотом», - подчеркнул митрополит Антоний.

Архиерей призвал радоваться жизни и довериться воле Бога.

«Жизнь - вслушивание. Вслушивание в Бога, уловление Его воли, Его шепота. Мы можем лишь радоваться жизни, просто жить, дышать, видеть, думать, наблюдать, внимать, созерцать, растворяться в каждом миге. Искать везде Его присутствие», - подытожил владыка Антоний.
ForUm

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