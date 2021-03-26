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Корпоратизация Укроборонпрома позволит создать в Украине современный оборонный холдинг. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев, сообщает УНИАН.


«Корпоратизация Укроборонпрома и предприятий концерна позволит создать на 100% современный оборонный холдинг, который принципиально будет отличаться от нынешней модели управления. Для нас это чрезвычайно важно для трансфера технологий, для доступа к международным финансовым рынкам и для создания совместных проектов и программ с нашими международными партнерами», - сказал он.

Также он надеется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», который откроет для оборонно-промышленного комплекса новые возможности.

«Мы ожидаем, что правки не будут токсичными, что законопроект сохранит ту ценностную рамку, которая закладывалась с самого начала. Эта ценностная рамка это, в первую очередь, современная система корпоративного управления государственным оборонным комплексом», - сказал он.

По его словам, этот закон станет отличным предохранителем от коррупционных рисков и прямого политического влияния.

Напомним, 21 декабря 2020 года генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

В результате реформы госконцентр заменят два самодостаточных холдинга

29 января Верховная Рада приняла за основу закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности».
ForUm

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