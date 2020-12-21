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Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

Как передает УНИАН, сделал это он во время пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года и планам на 2021 год.

«Этим приказом мы начинаем подготовку, которая будет продолжаться несколько месяцев, во время которой мы надеемся, что будет принят законопроект №3822 («Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности». – Ред.), и таким образом ОПК в лице «Укроборонпрома» получит долго ожидаемую реформу, а люди – уверенность в завтрашнем дне», - сказал он.

Согласно планам руководства концерна, принятие законопроекта №3822 планируется до 30 апреля, а уже до конца июня произойдёт ликвидация самого «Укроборонпрома» и создание на его базе холдинга «Оборонные системы Украины» в форме ОА. С момента ликвидации концерна должно пройти от шести месяцев до года для того, чтобы завершить процесс корпоратизации 65 оборонных госпредприятий в шесть отраслевых холдинговых компаний, которые войдут в состав холдинга «Оборонные системы Украины». После этого ещё год уйдёт на инвентаризацию всего имущества и интеллектуальной собственности оборонно-промышленного комплекса.
ForUm

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