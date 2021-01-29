Верховная Рада приняла за основу закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №3822 в первом чтении проголосовали 227 народных депутата.

Проектом закона предлагается определить особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования Государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав Государственного концерна «Укроборонпром» - в хозяйственные общества, управление и распоряжение их имуществом и направленное на обеспечение экономической безопасности и защиты интересов государства».

Проектом, в частности, предполагается урегулировать проведение реформирования концерна и его участников в три этапа.

Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразования концерна в акционерное общество.

Нормы законопроекта, которыми урегулирован этот этап, направлены на обеспечение осуществления мероприятий по распоряжению имуществом в контуре концерна, которые позволят создать соответствующую структуру и материально-техническую базу государственных предприятий, необходимые для дальнейшей успешной корпоратизации.

На первом этапе также предполагается преобразование Государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество (АО).

Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений (ОБО) в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав Государственного концерна «Укроборонпром».

Управление корпоративными правами (долями в уставном капитале) в отношении ОБО будет осуществлять акционерное общество, образованное на базе концерна.

Нормами законопроекта определяется порядок и особенности образования хозяйственного общества в ОПК, ограничения в деятельности предприятия в процессе его прекращения путем преобразования, порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества и особенности функционирования.

Напомним, 21 декабря 2020 года генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.

В результате реформы госконцентр заменят два самодостаточных холдинга.