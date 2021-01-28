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Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев заявил, что в результате реформы госконцентр заменят два самодостаточных холдинга. Об этом гендиректор рассказал в интервью Укринформу.

По его словам, законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» станет фундаментом для запланированных преобразований. Когда вместо неэффективного в управлении оборонного «монстра» создадут два холдинга с рабочими названиями «Оборонительные системы Украины» и «Аэрокосмические системы Украины», которые будут заниматься исследованиями, разработками, производством и сбытом продукции. Первый холдинг объединит все предприятия Концерна, производящие вооружение и военную технику (ВВТ) для нужд армии, а следовательно, укрепляют обороноспособность нашей страны, второй - предприятия, исследующие и развивающие космос и авиацию. И речь идет не просто о физическом разделении человеческих ресурсов, имущества, технологий, кооперационных и дистрибьюторских связей, а о более глубинном реформировании ключевой отрасли. Особенно для страны, которая противостоит агрессии.

«Корпоратизация – часть большой трансформации Укроборонпрома часть большой трансформации Укроборонпрома путем создания современных самодостаточных холдингов с эффективной корпоративной системой управления. Это позволит реализовывать совместные проекты с международными партнерами, обеспечивать прозрачный трансфер технологий, чтобы выпускать качественные образцы вооружений, в первую очередь для ВСУ. Речь идет также о дополнительных возможностях по привлечению финансового ресурса, оздоровлению предприятий, сохранению и усилению трудовых коллективов, решении других проблем, которые накапливались годами и десятилетиями», – рассказал Гусев.

По словам главы госконцерна, он обратился к президенту Украины с просьбой определить этот законопроект как неотложный для рассмотрения в ВР. «У нас есть полная поддержка главы государства, которому, кстати, я уже представил концепцию реформирования и дорожную карту ее реализации. Понимание есть и на уровне правительства, и в профильном комитете Верховной Рады, который возглавляет народный депутат Александр Завитневич.

Во время посещения Житомирского бронетанкового завода Александр Михайлович (Завитневич. - Ред.) подтвердил, что парламент может рассмотреть этот документ в первом чтении в начале февраля. Это означает, что окончательное его принятие можно ждать в марте-апреле. Таким образом, уже к середине года поставленная президентом Украины задача по трансформации Госконцерна будет выполнена», – заверил Юрий Гусев.

НАпомним, 21 декабря 2020 года генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации госконцерна.
ForUm

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