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Наиболее опасный грех - это вредная привычка, которая укоренилась в душе и совершается человеком сознательно.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».

«Возможно, мы выберем один из грехов из перечня святителя Григория Двоеслова. Возможно, вы назовете другой грех. Но самым страшным грехом есть грех, который осуществляется без насилия страсти. Это грех, который нас никто не заставляет творить, но мы совершаем его сознательно», - отметил священник.

По его словам, самым опасным грехом является именно тот грех, который мы могли бы и не совершать.

«Когда есть внешнее или внутреннее давление на душу, например, человек привык часто курить или употреблять алкоголь или наркотики, то это является насилием над душой. Это страшная зависимость. Но речь о том, если, например, грех - злословие, когда человек привык говорить злые слова и не может без этого обойтись. Буквально, его речь и личностная физиология наполнена почти на 100% злыми словами», - объяснил отец Ростислав.

Священник напомнил, что в любой ситуации мы стоим перед выбором: совершать или не совершать грех, тем самым определяя направление своей силы воли.

«Мы знаем что-то не очень хорошее об определенном человеке. Только мы и никто другой. Вдруг мы оказываемся в обществе людей, в котором говорят об этом человеке. Мы можем сказать, а можем умолчать - это в нашей воле, нас никто не заставляет. Нет ни внешнего, ни внутреннего насилия в отношении нас, и мы, понимая, что сделаем плохо этому человеку, все равно говорим недобрые слова о нем, обзываем, осуждаем за спиной», - объяснил Ростислав Валихновский.

Священник обратил внимание на слова святых отцов о том, что причиной страстей, которые уже сформировались в плохую привычку или зависимость, являются именно произвольные грехи.

«Когда нет никакой тяги, никакого насилия, мы видим, что это действительно мелочь для нас, но все равно творим грех. Святые отцы говорят именно о том, что мы сами являемся творцами болезней под названием «страсти» в нашей душе. Мы сами выбираем в такой ситуации не Божье, а дьявольское», - подчеркнул священник.

Отец Ростислав напомнил слова преподобного Антония Великого о том, что «человек, который придерживается заповедей Господних, соединяется с ангелами Божьими, а если по своей воле творит творит грехи, то связывается с демонами-мучителями».
ForUm

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