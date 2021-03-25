Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти, пишет Интерфакс-Украина.

«Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,.. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Защита в своей жалобе, в частности, апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствию надлежащих документов о международном розыске Януковича. Сторона обвинения в ходе судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и пояснила позицию относительно розыска: «В этом производстве… Янукович на учете как разыскиваемое лицо… Есть поручение СБУ, данное следователям, о розыске… Есть письма, подтверждающие международный розыск».

Как сообщалось, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст «новой Конституции» был опубликован в спецвыпуске бюллетеня «Официальный вестник Украины».

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.