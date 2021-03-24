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Канцлер Германии Ангела Меркель попросила у граждан прощения за решение устроить жесткий локдаун на Пасху в этом году, признав решение неправильным.

«Это было ошибкой, за это я прошу прощения», - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду, передает Интерфакс-Украина.

По итогам ночного совещания 23 марта Меркель и главы федеральных земель решили продлить локдаун в Германии до 18 апреля и частично объявить пасхальные праздники 1 апреля и 3 апреля «днями тишины», теперь это решение отменено.

Католики и протестанты в этом году отмечают Пасху 4 апреля.
ForUm

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