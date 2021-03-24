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В Украинской Православной Церкви сегодня особо молятся о детях, страдающих от аутизма и расстройств аутистического спектра.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня отмечается день памяти преподобного Алексия Голосеевского, которого считают покровителем таких детей.

Преподобного Алексея Голосеевского призывают для молитвенного заступничества перед Господом о детях с речевыми расстройствами и аутизмом не случайно, это связано с удивительным случаем из его жития.

Преподобный Алексий Голосеевский (Шепелев) - известный старец и духовник, с рождения был нем. Когда ему исполнилось 13 лет, митрополит Киевский Филарет позвал их с матерью на пасхальную всенощную. Владыка дважды приветствовал их словами: «Христос Воскресе!» - и мальчик ответил: «Воистину Воскресе!» С этих пор он заговорил.

В 1857 году стал послушником в Киево-Печерской лавре, при типографии. В 19 лет принял постриг с именем Алексий.

После пострига он нес послушание в Первом Больничном монастыре при лавре. Здесь его посвятили в сан иеродиакона, а спустя два года -в сан иеромонаха. Много лет нес различные послушания в лавре, а затем в Спасо-Преображенской и Голосеевской пустынях.

В Голосеево преподобный Алексий прожил 21 год, неся послушание духовника и ризничего.

Именно в Голосеевской пустыни в полной мере наступил расцвет старческой деятельности преподобного и ярко раскрылись духовные дарования батюшки, которых удостоил его Господь: молитвы, прозорливости и мудрости, но более всего - утешения страждущих.

Святой Алексий также был духовником Киевских митрополитов Иоанникия и Флавиана.

Алексий Голосеевский был прославлен в лике святых в 1993 году.

В том же году были обретены его мощи, которые ныне открыты для поклонения в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева.

 

 
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