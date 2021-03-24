также в разделеРелигия
На Буковине издали книгу проповедей Блаженнейшего Митрополита Онуфрия 8
В УПЦ сегодня молятся о детях с аутизмом 9
В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара 11
Митрополит Антоний рассказал о простом правиле, помогающем обрести любовь 11
Международный медиапроект «Люди» информационно поддержал крестные хода УПЦ в день Торжества Православия 12
Крестные ходы УПЦ в Украине: нас притесняют, но нас становится больше 49
Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь с недоверием относится к либеральным тенденциям в христианстве 11
В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода 48
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине 241
21 марта "Перший Незалежний" покажет спецэфир к празднику Торжества Православия 33
Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия 107
Украинские историки обнаружили рукописную копию печерского патерика 17 века 38
Митрополит Онуфрий рассказал, какой пост полезный для человека 13
Врач-священник УПЦ рассказал о признаках исцеления души от грехов 22
Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c 50-летием монашеского пострига 9
Предстоятель УПЦ назвал отмену Крестного хода в Киеве духовным испытанием 34
Митрополит Антоний рассказал, чему можно научиться на примере жизни святителя Луки Крымского 14
УПЦ 21 марта проведет Крестные хода по городам Украины, в Киеве и Одессе событие перенесли 31

Без Бога все наши начинания, какими бы благими намерениями они ни мотивировались, обречены на провал и вырождение.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Все прекрасные идеи философов просвещения XVIII века о «свободе, равенстве и братстве» завершились кровавой Французской революцией. Как и идеи философов XIX века завершились еще более кровавой революцией и жесточайшими тоталитарными режимами. Так и все нынешние идеи равенства рас и полов, терпимости и прочего вырождаются в фактическую борьбу со свободой слова и в диктатуру меньшинств. Даже такие, казалось бы, невинные идеи, как забота об окружающей среде или защита животных, вдруг становятся инструментом человеконенавистничества, причем настолько, что это пугает даже некоторых из тех, кто сам в свое время активно боролся за чьи бы то ни было права», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что, если святости нет, его место тут же заполнится злом, несмотря на изначально добрые намерения.

«Ведь там, где нет Бога, есть диавол. Как говорится, «свято место пусто не бывает». Если мир отказывается от Бога, то все его светлые идеи тут же оказываются во власти диавола, не важно, верят ли в него или нет все «светлые идеологи» современности», - подчеркнул архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что задача христиан – «не пытаться создать «царство Божие на земле», а сделать этот злой мир хоть немного светлее и добрее, а сделать это можно лишь с Богом и в Боге».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги