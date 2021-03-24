Без Бога все наши начинания, какими бы благими намерениями они ни мотивировались, обречены на провал и вырождение.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Все прекрасные идеи философов просвещения XVIII века о «свободе, равенстве и братстве» завершились кровавой Французской революцией. Как и идеи философов XIX века завершились еще более кровавой революцией и жесточайшими тоталитарными режимами. Так и все нынешние идеи равенства рас и полов, терпимости и прочего вырождаются в фактическую борьбу со свободой слова и в диктатуру меньшинств. Даже такие, казалось бы, невинные идеи, как забота об окружающей среде или защита животных, вдруг становятся инструментом человеконенавистничества, причем настолько, что это пугает даже некоторых из тех, кто сам в свое время активно боролся за чьи бы то ни было права», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что, если святости нет, его место тут же заполнится злом, несмотря на изначально добрые намерения.

«Ведь там, где нет Бога, есть диавол. Как говорится, «свято место пусто не бывает». Если мир отказывается от Бога, то все его светлые идеи тут же оказываются во власти диавола, не важно, верят ли в него или нет все «светлые идеологи» современности», - подчеркнул архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что задача христиан – «не пытаться создать «царство Божие на земле», а сделать этот злой мир хоть немного светлее и добрее, а сделать это можно лишь с Богом и в Боге».