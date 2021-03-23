Праздник — это всегда радость, веселье, беззаботность и обязательно хорошие и яркие фотографии. Продумывая организацию торжества, многие останавливаются на фотозоне из шаров, что не случайно. Это яркое решение позволит гостям навсегда запомнить событие, главное правильно подойти к оформлению места для фотографирования.

Оформление праздника: основные нюансы

Чтобы фотозона с шариками удивила гостей, нужно определиться со следующими нюансами:

Тип праздника. Планируется торжество для детей или взрослых? Это частная вечеринка — день рождения, годовщина, юбилей, свадьба? Или корпоративное торжество — мероприятие для сотрудников компании, например, профессиональный праздник или новый год.

Тема торжества или индивидуальные предпочтения. От решения этого момента зависят оттенки “воздушного” декора и выбор конкретных видов шаров. Если это частное мероприятие, учитывайте любимые цвета именинника, корпоративное — повод и логотипы/цвета компании.

Место проведения. Заранее продумайте, где будет организована фотозона. Имейте в виду, что когда шары располагаются вблизи от дверей в холодное время года, от перепадов температур они могут быстрее сдуваться и приходить в негодный вид! Если фотозона располагается на улице, для создания композиции выбирайте только самые плотные шарики или со специальной обработкой.

Немаловажный момент — бюджет, заранее рассчитайте:

количество и тип шаров, входящих в конструкцию фотозоны;

количество гелия, необходимого для их надувания.

Если фотозона предполагает использование не только шаров, но и какого-то декора, это также нужно предусмотреть при расчете стоимости фотозоны. Например, можно украсить баннер шарами, дополнить зону лавочкой, креслом и т.п. Многое зависит от тематики торжества.

Из каких шаров делают фотозоны

Сегодня представлен широкий выбор самых разнообразных шаров, которые отличаются друг от друга по размеру, виду материала, качеству исполнения. Огромный выбор шаров представлен на statusgifts.com.ua, здесь можно подобрать и готовые композиции для создания фотозоны.

Самый простой и распространенный вариант — изделия из латекса. Они легко надуваются, хорошо держат гелий и могут быть двух видов:

пастель — шары естественных оттенков, разных размеров;

металлик — имеют металлический отблеск, добавляющий особой яркости.

В отдельную категорию следует отнести фольгированные шарики. Они могут быть выполнены в разных формах и иметь тематические надписи, часто выполняются в виде цифр. Создавать место для фотографирования только из фольгированных шаров не принято, но можно “разбавлять” яркие композиции такими вариантами. Кроме того:

Если планируете однодневное торжество, то большую часть композиции лучше выполнить из латексных шаров — это эффектно и недорого.

На важном мероприятии, которое будет проводиться несколько дней, поставьте конструкции из латексных шаров с обработкой, не забывая о фольгированных моделях.

Таким образом, выбирая шарики для фотозоны, нужно ориентироваться на поставленные задачи.